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Kepçe operatörü kepçesinde pompalı tüfekle öldürüldü

Niğde’de bir kepçe operatörü pompalı tüfekle öldürüldü.

Niğde'de bir kepçe operatörü pompalı tüfekle öldürüldü.


Olay Bor ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kepçesiyle çalışan Ramazan Akbey'in (28) bulunduğu bölgeye kırmızı bir otomobille gelen kişi ve kişiler pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kepçe operatörünün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayı duyan Akbey'in yakınları ise sinir krizi geçirdi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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