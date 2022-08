Kiliçdaroğlu: "İnşallah Türkiye'yi, sorunu olmayan bir ülke yapacağız"

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Niğde'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; "Bu güzel ülkede hepimiz huzur içinde bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında mahallelerinde, parklarında gezebiliriz. Sorunlarından arındıracağız inşallah Türkiye'yi, sorunu olmayan bir ülke yapacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; grup toplantısını yapmak için Niğde'ye geldi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ilk olarak Niğde merkez Şadırvan Park'da halka hitap etti. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, "Hiç kimsenin endişesi olmasın; beşli çetelerin adamı değil, esnafın, sanatkarın, çiftçinin adamıyım. Niğde'nin ne kadar mağdur edildiğini biliyoruz, orta Anadolu'nun ne kadar mağdur edildiğini biliyoruz. Çiftçinin alın terinin karşılığını almadığını biliyoruz. Çiftçinin bütün girdilerinin çok pahalı olduğunu biliyoruz. Tarım stratejik bir sektördür. Çiftçi çalışmazsa 85 milyon aç kalır. Bunu Ankara'dakilerin de duymasını istiyorum. Sakin, olacağız, sabırlı olacağız. Sandık gelecek, Allah nasip ederse demokratik yollarla hakkını teslim edeceğiz. Yani haramilerin düzenine, saltanatına hep beraber demokratik yollarla son vereceğiz. Kimsenin endişesi olmasın. Sevgili genç kardeşim, kimse umutsuzluğa kapılmasın burası güzel bir ülke. Bu güzel ülkede hepimiz birbirimizi kucaklayarak yaşayabiliriz. Bu güzel ülkede hepimiz huzur içinde bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında mahallelerinde, parklarında gezebiliriz. Sorunlarından arındıracağız inşallah Türkiye'yi, sorunu olmayan bir ülke yapacağız. Bunun mücadelesini vereceğiz. Esnafa sahip çıkacağız. Esnaf Bakanlığı kuracağımıza söz veriyorum. Her fabrika bir kaledir. Her fabrikanın ürettiği, her fabrikada yüzlerce, binlerce işçinin çalıştığı bir Türkiye inşa edeceğiz. Biz niye siyaset yapıyoruz? Biz siyaseti cebimiz için değil, köşeyi dönmek için değil, kul hakkı yemek için değil, siyaseti bu millet için yapacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Niğde programı Parti Grup Toplantısı ile Niğde'nin kanaat önderleri, muhtarları ve STK temsilcileri ile yapacağı toplantı ile devam edecek.