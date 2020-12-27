Kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını unutmadılar

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarının imdadına yetişen gönüllüler, topladıkları yardımlarla sokaktaki kedi ve köpekleri besliyor. Gönüllüler aldıkları özel izinle Niğde'nin belirli noktalarına mama ile bağışlanan battaniyeler ve yuvaları bıraktı. Vatandaşlar, tedaviye ihtiyaç duyan hayvanları da tedavi ettiriyor. Niğde merkezde ve ilçelerdeki besleme noktalarında düzenli olarak besleme faaliyeti sürdüren gönüllüler, Niğde Çiftlik yolu üzerindeki Sekkin geçidinde bulunan köpek köyünde yaşayan yaklaşık 100 köpeği besledi.

Kısıtlama döneminde besleme faaliyetlerini arttıklarını söyleyen Niğde Besleme Grubu üyesi Elif Al, faaliyetlerine destek olmak isteyenlere de çağrıda bulundu. Elif Al, “Bu dağlık bölgeye atılmış köpekler var, biz onları besliyoruz, kısırlaştırılmalarını ve tedavilerini yaptırıyoruz. Özellikle bu kısıtlama döneminde de daha sık gelmeye başladık. İnsanların kısıtlama olan günlerde nasıl besleyeceğiz sokağımızdaki hayvanları diye merak ettiği bir konu var. Doğa Koruma Milli Parklara bir dilekçeyle başvurup özel izin alabilirler ve kendi bölgelerinde mahallelerindeki hayvanları besleyerek bu soğuk kış günlerinde hayata tutunmalarına sebep olabilirler'' dedi.

Herkesi duyarlı olmaya davet eden Elif Al, "Lütfen duyarlı olalım, bu soğuk günlerde özellikle unutmayalım hayvanları. Bizim Instagram'da bir sayfamız var Niğde Besleme Grubu diye. Aynı zamanda bir mama kumbaramız var. Bağış yapmak isteyen insanlar buraya bütçeleri elverdiği müddetçe mama desteği verebilirler, mamalar birikince bizler gerekli beslemeleri yapıyoruz" dedi.

UMKE personeli ve Niğde Besleme Grubu üyesi Alpay Ayan ise, "Can dostlarımızın bizlere ihtiyacı var. Pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde özellikle de bu havalarda sokak hayvanlarımızla birlikte vakit geçiyoruz, besleme yapıyoruz. Çeşitli hastalıkları olanlar var, onların tedavilerini yapıyoruz. Gün geçtikçe insan sayımızda artmaya başladı, bizimle birlikte olmak isteyenlerin sayısı arttı. Bu da bizi oldukça mutlu ediyor. Bu soğuk havalarda bir de dışarı çıkma yasağı olan zamanlarda gönüllü arkadaşlarımızla özel izinlerimizi alıp geliyoruz. Serbest günlerde insanlar gelip geçerken bir şeyler bırakabilirken, şimdi o da olmadığı için o yüzden kısıtlama olan günlerde daha da dikkat ediyoruz, daha sık gelmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Sokak hayvanlarına mama, battaniye ve yuva desteğinde bulunmak isteyenler Niğde Besleme Grubu sosyal medya hesaplarından grup üyelerine ulaşabiliyor.