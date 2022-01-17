KOM ekipleri kaçak telefon ve saat ele geçirdi

Niğde'de KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çok sayıda kaçak telefon ve saat ele geçirildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda; çeşitli marka ve modellerde 63 adet akıllı cep telefonu, 45 tuşlu cep telefonu, 33 kol saati ve 4 akıllı saat ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.