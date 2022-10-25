Komando eğitimlerini aratmayan UMKE eğitimi

Sağlık neferlerinin UMKE personeli olması için belli eğitimleri alması gerekiyor, teorik eğitimlerle verilen bilgiler, tatbikatlarla uygulamalı olarak güçlendiriliyor. Niğde'de görev yapan 25 sağlıkçı da UMKE personeli olabilmek için eğitim ve tatbikat kampına girdi. UMKE'de yer almak isteyen gönüllü sağlık çalışanları, gerçeği aratmayan tatbikatlarla afet ve kazalarda en doğru müdahaleyi yapabilecek seviyeye geliyor. Doğada yaşam, tırmanış, enkazda kurtarma, gece intikalleri gibi çeşitli senaryolarla hazırlanan etapları hatasız geçen gönüllü sağlıkçılar, UMKE sertifikası alarak kendilerine verilecek göreve hazır hale geliyor. Niğde Gebere Mesire Alanında düzenlenen eğitim ve tatbikat kampı ile ilgili bilgi veren UMKE Niğde Sorumlusu Alpay Ayan; "Dağda arama kurtarma, yön bulma, istasyon kurulumu gibi faaliyetler yaptık. Belirlediğimiz senaryolarımız var onları uygulayacağız. Onlara bilinmeyen vakalar vereceğiz o vakalarda kurtarma çalışmaları yapacağız. AFAD ekipleri de eğitimlerimizde bize destek oluyorlar. Biz burada verdiğimiz eğitimlerle daha hızlı nasıl müdahale edilir o çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Niğde AFAD Personeli Eğitmen Hacı Ali Yıldız ise "İlk etapta temel kondisyon ve korkularını yenmesine yönelik faaliyetler sonrasında daha ileriye dönük sedyeyle kurtarma eğitimi vereceğiz. Biz kaza yaşandığında biz AFAD olarak bölgeye gittiğimizde dağcıyı aldığımızda sağlık ekibine ihtiyacımız olduğunda sağlıkçı arkadaşımız bugün verdiğimiz eğitimden sonra rahatlıkla yanımıza inip müdahale edebilecek" dedi. Enkaz altında kurtarma eğitimi veren Niğde UMKE Personeli Eğitmen Oğuzhan Eriçek de, enkaz altındaki hastaya nasıl müdahale edilmesi gerektiği konusunda bilgi verdiğini dile getirdi.

Eğitimlerini tamamlayan 25 sağlıkçı ile birlikte Niğde'de görev yapan UMKE personeli sayısı 100 kişiye ulaştı.