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Köpeğe çarpmamak için manevra yapan itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı

Niğde’de belediyeye ait itfaiye aracı köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrildi, kazada 2 itfaiye eri yaralandı.

Niğde'de belediyeye ait itfaiye aracı köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrildi, kazada 2 itfaiye eri yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İlhanlı Mahallesi Hıdırlık mevkiinden merkez istikametine seyir halinde olan Erhan S. yönetimindeki 51 BE 701 itfaiye aracı iddiaya göre önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı esnada devrildi. Kaza sonucu itfaiye erleri Erhan S. ve Emre K. yaralandı. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. İtfaiye aracı ise vinç ile kurtarıldı.

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