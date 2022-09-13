İhlas Haber Ajansı

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Köpük tabak yüklü tır yandı

Niğde’de seyir halindeki köpük tabak yüklü tır, kullanılamaz hale hale geldi.

Niğde'de seyir halindeki köpük tabak yüklü tır, kullanılamaz hale hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Adana-Ankara E90 karayolu Ulukışla ilçesi yakınlarında meydana gelen olayda, A.T. idaresindeki köpük tabak yüklü tır seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü tırdan uzaklaşırken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, tır kullanılmaz hale geldi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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