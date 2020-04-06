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Korona virüse karşı tütsü yaktılar

Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu ve belediye çalışanları, korona virüsüne karşı belediye binası önünde yöreye özgü tütsü yaktı.

Başkan Uğurlu, "Herkesin evinde tüttürmesini istiyoruz. Kendi yöresel inançlarımıza göre, korona virüsünü def edeceğine inanıyoruz" dedi.


Ulukışla ilçesinde belediye, korona virüsüne karşı yöresel önlem aldı. Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu ve belediye çalışanları, belediye binasının önünde Niğde yöresine özgü ‘üzerlik' adı verilen tütsüyü yakarak, halkı da tütsü yakmaya davet etti.


Belediyeden yapılan açıklamada, “Türk örf ve adetlerinde yer alan tütsü, halk arasında üzerlik diye bilinen tütsümüzü ülkemizin üzerine çöken bu korona virüsünden kurtulmak için tüttük. Allah'tan tek dileğimiz bu illetin bir an önce yeryüzünü terk etmesidir” denildi.


Belediye binası önünde açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Uğurlu, “Herkesin evinde tüttürmesini istiyoruz. Kendi yöresel inançlarımıza göre, korona virüsünü def edeceğine inanıyoruz. Herkesi üzerliği tütmeye davet ediyoruz” dedi.


Başkanın açıklamasının ardından yakılan tütsü ilçede gezdirildi.

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