Köylülerden su tepkisi

Niğde'nin Çamardı ilçesinde köylerinden çıkan suyun ilçe merkezine dağıtılmak istenmesine tepki gösteren köylüler, Niğde-Çamardı yolunu trafiğe kapatmak istedi.

Çamardı ilçesine bağlı Çukurbağ, Demirkazık ve Pınarbaşı köylerindeki vatandaşlar, köylerinden çıkan suyun ilçe merkezine götürülmesine tepki gösterdi. Köylerinden çıkan suların dağıtılmasıyla kendilerinin su sorunu yaşayacaklarını savunan yaklaşık 200 köylü, Niğde-Çamardı yolunu trafiğe kapatmak istedi. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma, köyün çıkışına barikat kurarak köylülerin yolu kapatmasına izin vermedi. Çamardı Kaymakamı Emrah Akduman olay yerine gelerek, köylüleri ikna etmeye çalıştı. Köylülere kendilerinin de yanlarında olduğunu ifade eden Kaymakam Akduman, “Hakkınızı savunuyorsanız her zaman devlet olarak sizin yanınızdayız. Bu konuyla ilgili vali beyle görüşeceğim, sizlere söz veriyorum” dedi. Kaymakam Akduman'ın ikna ettiği köylüler olaysız şekilde dağıldı.

Köy sakinlerinden Mustafa Karadağ, “Bizim meşhur Ecemiş Çayımız. Siyasiler bu su üzerine iyi bir siyaset yapıyorlar. Bu suyu Aksaray, Konya, Niğde tarafına bu bölgeden taşımayı düşünüyorlar. Bu su üç köyün sulama suyu. Başka su kaynağımız yok. Bizim köylerimizin içme suyu bile yetersiz. Bu suyun hemen hemen yarısını Çamardı Belediyesine içme suyu olarak vermek istiyorlar. Bu su yetersiz. Ama Çamardı Belediyesi hala ısrarla içme suyu olarak götürmeye çalışıyor. Biz köyümüzden Çamardı'ya fazla gelecek suyu verdik zaten. İl Özel İdaresi bu Ecemiş Çayı'na neden yetersiz diyor. Arazilere su basamazsınız diyor. Belgelerde, raporlarda. Çamardı Belediyesi, Aksaray, Niğde, Konya bu suyu nasıl götürecek. Bizimle dalga mı geçiliyor, biz buna anlam veremiyoruz. Çamardı Belediyesine bağlı 21 tane köy var. Gölet ve barajı olmayan tek köyümüz bizim köy. Arazi bakımından 21 köy içerisinden en çokta tarımla uğraşan bizim köy. Ama suyu yetersiz olan da tek bizim köy. Neden bir barajımız yok? Bir göletimiz yok. Suyu vermeyelim diye bir durumumuz yok, hakkımız yok. Lakin baraj yapın diyoruz biz. 20 sene önce projelendirilmiş, projelerimiz varmış. Barajı ve göletlerini yapsınlar, snra fazla suyu alsınlar” dedi.