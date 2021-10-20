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Koyun hırsızları jandarmadan kaçamadı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; 45 küçükbaşı hayvanın 42’sini bularak sahibine teslim etti.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; 45 küçükbaşı hayvanın 42'sini bularak sahibine teslim etti.


Edinilen bilgiye göre Bor İlçesine bağlı Çukurkuyu Beldesinde 45 küçükbaş hayvanın çalınması olayıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi (Jandarma Dedektifleri) tarafından çalışma başlatıldı. Çevre il ve ilçelerde yapılan çalışmalar sonucunda Çukurkuyu'da çalınan koyunlar Çiftlik ilçesinde bulundu. Bulunan 42 koyun, sahibine teslim edilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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