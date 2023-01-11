Kültür ve sanatın kalbi Niğde'de atmaya devam ediyor

“Milletler tarihleri ve kültürleriyle varlıklarını sürdürürler “diyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Maddi ve manevi açıdan kendi kültürünü koruyamayan milletler ise tarih sahnesinden silinmeye mahkûmdurlar. Biz medeniyetlerin yaşatıldığı bir şehrin mensupları olarak her türlü kültürel değerimizi gelecek kuşaklara taşıma gayreti içindeyiz” İfadelerini kullandı.

Başkan Özdemir, “Her alanda olduğu gibi kültürel alanda da birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Konserlerimiz, sergilerimiz, festivallerimiz ve yarışmalarımız devam ediyor. Bu zamana kadar birçok konser etkinliği düzenledik. Topraktan Sofraya Niğde Patates Festivalini ve Elma Festivalini gerçekleştirdik. Uluslararası resim yarışması düzenledik. Sanat merkezimizde uluslararası resim sergileri düzenliyoruz. Şehir tiyatromuzu faaliyete geçirdik. Kitap fuarı açtık, şehirle ilgili çeşitli yayınlar gerçekleştiriyoruz. Kısaca kültür ve sanatın her alanında şehrimizi yıldız şehir yapmaya kararlıyız“ dedi.

Topraktan sofraya Niğde Patates Festivali yapıldı

Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen, “Topraktan Sofraya Niğde Patates Festivali” etkinliğinde ünlü şeflerle patates yemekleri sunumu yapıldı. Festival çerçevesinde Arzu Akdaş tarafından konser verildi.

Başkan Özdemir, “Şehrimizin en önemli tarım ürünü patates. Elimizden geldiği kadar Niğde patatesini markalaştırmaya çalışıyoruz. Bu tür etkinlikleri daha sonrada devam ettireceğiz. Uluslararası etkinliklerle, festivallerle şehrimizi dünyaya tanıtacağız. Niğde Anadolu'nun parlayan bir yıldızı olacak. Biz Niğde Belediyesi olarak sadece elimizi değil gövdemizi de taşın altına koyduk. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah çok daha güzel festivaller gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kardan adam şenliği düzenlendi

19 - 20 Şubat 2022 tarihlerinde “Niğde Kardan Adam Şenliği” organizasyonu gerçekleştirildi. Ünlü sunucu Vahe Kılıçarslan'ın katıldığı şenlikte çeşitli yarışmalar düzenlendi. Festivale animasyon gösterileri ve eğlenceli şovlar renk kattı. Yerel sanatçıların katıldığı festivalde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Dünyaca ünlü şefler, elma festivali için Niğde'de buluştu

12-13 Kasım tarihinde gerçekleştirilen 2. Hasat Günleri- Elma Festivali'ne dünyaca ünlü yemek şefleri katıldı. Niğde'nin yetiştirdiği tarım ürünlerinin en önemlilerinden birisi olan elmanın önemini vurgulamak amacıyla yapılan festivalde dünyaca ünlü şefler, Gastronomi Şöleni için Niğde'de buluştu. Çeşitli konserler ve aktivitelerle dolu dolu geçen festival vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Bu festivallerle amacımız Niğde Mutfağını çok daha geniş kitlelere duyurmaktır. Şehrimiz hem mutfağı hem tarihi hem de kadim kültürü ile gerçekten keşfedilmeyi bekleyen gizli bir hazinedir” ifadelerini kullandı.

Meslek edindirme kursları düzenlendi

Niğde Belediyesi tarafından vatandaşlara yönelik bir dizi meslek edindirme ve çeşitli hobi kursları düzenledi. İlhanlı Mahallesi Nar Sosyal Tesisleri yanı belediye kurs evinde Halk Eğitim Müdürlüğü, Hüdavend Hatun Kadın, Çocuk ve Gençlik Derneği ve Niğde Belediyesi'nin ortaklaşa tertip ettiği bayanlara yönelik dikiş-nakış kursu açıldı. Halk Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde Efendibey Mahallesi Gençlik Merkezinde bağlama kursu açıldı. Niğde Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen, Özbelde Naim Süleymanoğlu Millet Kıraathanesi'nde haftanın üç günü (Pazartesi - Salı - Çarşamba) devam eden bayanlara yönelik el sanatları ( Tel Kırma, Maraş İskarpela Ahşap İşleme, Seccade - Havlu İşlemesi, Dantel Anglesten Runner Yapımı, Atık Gazete Kağıdından Bebek Yapımı, Kolye - Kapı Süsü ve Çanta Yapımı) kursu açıldı.

Niğde Belediyesi tarafından kültürel ve sanatsal faaliyetler çerçevesinde çeşitli söyleşiler düzenlendi. Bu söyleşiler çerçevesinde ise 9 Mart 2022 tarihinde Niğde Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde Hayati İnanç ile “Hayati Meseleler” söyleşisi düzenlendi. 23 Mart 2022 tarihinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde Nurullah GENÇ ile “Başarı Bedel İster” programı düzenlendi.

Kitap fuarı düzenlendi

Niğde Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen kitap fuarlarının beşincisi, 13 - 22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ömer Halisdemir Meydanı Grand Otel Yanı Eski Vakıf İşhanı alanında gerçekleştirildi. Fuarda 100 yayınevi ve 50 yazar ağırlandı.

Niğde şehir tiyatrosu ekibi seyirciyle buluştu

Niğde Belediyesi bünyesinde kurulan şehir tiyatrosu ekibi hazırlamış oldukları oyun ile seyircisiyle buluştu. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “İlimizde sanatın tüm alanlarına destek vermeye devam ediyoruz. Belediyemizin bünyesinde bir şehir tiyatrosunu faaliyete geçirdik. Burada hem büyükler için hem de yetişkinler için kurslar düzenledik. Şimdi de Allah'ın izniyle bu çalışmaların meyvesini alıyoruz“ ifadelerini kullandı.

Resim ve fotoğraf sergisi açıldı

Niğde Belediyesi sanatın her alanında faaliyetlerini sürdürürken, resim ve fotoğraf sanatında da önemli işlere imza attı. Bu minvalde ise 10 Ocak 2022 ve 10 Şubat 2022 tarihleri arasında NİĞDEF, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Niğde Belediyesi'nin katkılarıyla “Nahita'dan Niğde'ye Kültür Kareleri” adlı fotoğraf yarışması düzenlendi. 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü Ermeni Kilisesi Güzel Sanatlar Galerisi'nde “Yunus Emre - Aşkın Yolculuğu” temalı Uluslararası resim sergisi gerçekleştirildi. 24 Eylül Cumartesi günü 40'tan fazla ülkenin eserinin sergilendiği ”Daha Güzel Bir Dünya İçin Savaşa Hayır” temalı resim sergisi yapıldı.

Çocuk kütüphanesi açıldı

Halihazırda şehirde yeni kütüphanelerin yapımını sürdüren Niğde Belediyesi, bu çerçevesinde ilk olarak, “Niğde KOP Çocuk Kütüphanesinin Özbelde Kızılelma Parkı içerisinde bulunan Millet Kıraathanesi Gençlik Merkezinde açılışını gerçekleştirdi. Başkan Özdemir, “Çocuklarımızın eğlenirken okuyacağı, okurken eğleneceği, buluşmaların ve etkinliklerin gerçekleşeceği güzel bir mekân meydana getirdik” dedi.

Offroad şenlikleri düzenlendi

Niğde Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenen, “NİĞDOFF Offroad” şenliklerinin açılışı 40'ı aşkın şehirden gelen misafirler ve Niğdelilerin katılımı ile 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü kamp ateşi yakılarak açılışı yapıldı. Mavi Velespit grubunun katılımı ile gerçekleştirilen konserde vatandaşlar doyasıya eğlendi. Çeşitli sürprizler ve havai fişek gösterileri ile devam eden şenlik; ertesi gün yapılan Offroad yarışmaları ve ödül töreninin düzenlenmesiyle son buldu.

Yaz spor Okullarında çocuklar ve gençler spora teşvik edildi

Niğde Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yaz spor okulları çerçevesinde çocuklara ve gençlere sporu teşvik etmek amacı ile forma dağıtımında bulunuldu. Yaz spor okulları, atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, masa tenisi, kick boks, tekvando, jimnastik, halter, futbol, hentbol, tenis, muay thai, okçuluk, judo, voleybol, kayak, güreş, satranç, boks, bocce, dart ve yüzme olmak üzere 22 ana branşta faaliyet gösterdi.

Aynı zamanda 23 - 25 Eylül tarihleri arasında 6 takımın katıldığı ve ev sahipliğini Niğde Belediyesinin yaptığı “Niğde Belediyesi Voleybol Turnuvası” gerçekleştirildi.

881 öğrenciye trafik eğitimi verildi

Niğde Belediyesi Gençlik Merkezi Trafik Eğitim Pistinde 21 Nisan 2022 Perşembe günü başlayan, haftanın salı ve perşembe günleri devam eden ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerine teorik, ilkokul 4. ve 5. sınıf öğrencilerine de uygulamalı olarak Trafik Polisleri eşliğinde 881 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Niğde Mutfağı kitaplaştırıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü ve Niğde Belediyesi ile birlikte “Geleceğe Miras Niğde Mutfağı” adlı kültürel yemek kitabı bastırıldı. Niğde Belediyesi'nin yayınları arasına kattığı "Geleneksel Miras Niğde Mutfağı" kitabı büyük boy, kaliteli baskısıyla değerli bir eser oldu.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir bu çalışmanın önemini ve değerini vurgulayarak, “Niğde mutfağının lezzetlerini ve kendine özgü yemeklerini tanıtmak amacıyla yayınladığımız bu nadide eser Niğde kültürünü tanıtmak açısından son derece değerlidir. Gerçekten bizim mutfağımız Niğde tavası, boranası, söğürmesi, tahinlisi, köfteri ile ağzının tadını bilenlere hitap eden yemekleri ile mükemmel bir mutfak” İfadelerini kullandı.