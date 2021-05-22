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Kumluca Mahallesi'ndeki Türk Bayrağı yenilendi

Niğde’de Kayardı Bağlarını gören Kilise Tepedeki dağda bulunan bayrak boyanarak yenilendi.

Niğde'de Kayardı Bağlarını gören Kilise Tepedeki dağda bulunan bayrak boyanarak yenilendi.


Kumluca Mevki'nde Kilise Tepesi olarak bilinen alanda bulunan Türk bayrağı görseli; renginin solması ve ay yıldızının mevsimsel şartlar ve doğal nedenler sebebiyle tahrip olmasından dolayı Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelleri tarafından yaklaşık 5 saatlik süren bir çalışmayla yenilenmiştir.


Aynı zamanda Belediye görevlilerince burada ışıklandırma çalışması yapılacak ve sonraki süreçtede şanlı bayrağımızın en güzel şekilde bakımlarının yapılmasına devam edilecektir.

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