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Kurtuluş Ortaokulu Niğde'nin gururu oldu

Bu yıl 13.

sü düzenlenen ve Kayseri, Sivas'ın da içinde bulunduğu 7 ilin yarıştığı TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Kurtuluş Ortaokulu bölgenin ve Niğde'nin gururu oldu.


Kayseri Bölge finalinde Ulukışla Kurtuluş Ortaokulu en çok proje başvurusu yapan devlet okulu oldu.


Yine Kurtuluş Ortaokulu öğretmenlerinden Lokman Kara en fazla proje başvurusu yapan danışman öğretmen oldu. Araştırma ve proje kültürünü öğrencilerine başarılı bir şekilde aşılamayı başaran Kurtuluş Ortaokulu 3 yıldır TÜBİTAK bölge finaline aralıksız proje gönderen tek devlet okulu olarak farkını ortaya koydu.

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