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Kuyuya düşen 2 tilkiyi AFAD ekibi kurtardı

Niğde’de 6 metrelik kuyuya düşen 2 tilki ekipler tarafından kurtarıldı.

Niğde'de 6 metrelik kuyuya düşen 2 tilki ekipler tarafından kurtarıldı.


Merkeze bağlı Edikli Beldesinde kuyuda tilki gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Ekiplere haber verilmesi üzerime olay yerine AFAD, Niğde Belediyesi Hayvan Kurtarma ve Edikli Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin ortak çalışması sonucu mahsur kalan 2 tilki kurtarıldı. Kurtarılan tilkiler Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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