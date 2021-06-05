LGS'ye Girecek Öğrencilere Başkan Özdemir'den Başarı Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 6 Haziran'da yapılacak LGS sınavı ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Başkan Özdemir mesajında, şunları söyledi:

"Evlatlarımız uzun zamandır emek harcayıp, çalıştıkları önemli bir sınava girecekler. 8 yıl süren zorlu bir eğitim-öğretim sürecinin ardından hayal ettikleri geleceğe ulaşmanın ilk adımı olan bu sınav çocuklarımızın geleceği açısından çok önemlidir. Salgın tedbirleri sonucunda okullarımız belli bir süredir eğitim ve öğrenime ara vermiş bulunmaktaydı. Öğrencilerimiz de bu süre zarfında Liselere Giriş Sınavlarına evlerinde çalışarak hazırlanmak zorunda kaldılar. Bu şartlardan dolayı birçok öğrencimiz sınavlara istediği düzeyde hazırlık yapamamış olabilirler. Nihayetinde hiçbir şey gençlerimizin sağlığından daha önemli değildir. Bu sınav hiçbir şeyin sonu değildir. Sınav başarısının hayat başarısı olmadığını bilmek gerekir. Başarı ya da başarısızlığı her şeyin başlangıcı ya da sonu olarak görmemeli, öğrencilerimize bu konuda sonuna kadar destek olunmalıdır. Öte yandan sınava girecek olan öğrencilerimiz öğrenci kimlik kartlarını göstererek şehir içi otobüslerini ücretsiz bir şekilde kullanabileceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, LGS sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğrencilerimizin topluma faydalı bireyler olması için bin bir fedakârlıkla emek veren öğretmenlerimize ve onları yetiştiren velilerimize teşekkür ediyorum."