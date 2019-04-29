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Lise öğrencilerinin içinde bulunduğu araç takla attı: 1 ölü

Niğde’de 16 yaşında 2 lise öğrencisinin otomobil gezisi kazayla sonuçlandı.

Niğde'de 16 yaşında 2 lise öğrencisinin otomobil gezisi kazayla sonuçlandı. Kazada 1 lise öğrencisi hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Bor ilçesinin Okçu köyü yolunda 16 yaşındaki M.C.T yönetimindeki 31 LS 613 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Vatandaşların haberi vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri M.C.T.'nin öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan diğer yaralı B.A. (16) ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.


Öte yandan öğrencilerin, Anlam Okulları 10. sınıf öğrencileri olduğu öğrenildi.

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