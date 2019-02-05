Lösemi hastası Ahmet Arif Yumurta için kan bağışı kampanyası

Türk Kızılayı'nın kan ve kök hücre bağış aracı Niğde Ömer Halisdemir Meydanına stant açtı.

1 ay alanda olacak olan aracın önünde kök hücre ve kan bağışı yapmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Lösemi hastalarına umut olmak isteyen yüzlerce vatandaşlar kan örneği verdi ve Kan Bankasına kan bağışında bulundu.

Kök hücre ve kan bağışının önemine Kızılay görevlileri tarafından dikkat çekilirken kan bağışının sağlık açısından faydaları da anlatıldı. Bağış formlarını dolduranlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kızılay tarafından kurulan stantlarda kök hücre ve kan bağışı yaptı. Her gün ortalama 120 kişinin bağış yaptığı standa AK Parti yönetimi de destek verdi.

AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir, AK Parti il, ilçe, kadın ve gençlik kolları yönetimi de kampanyaya destek verdi. Bir süredir uyumlu kök hücre bekleyen lösemi hastası Niğdeli Ahmet Arif Yumurta'ya ve uyumlu olabilecek diğer hastalara umut olmak için kök hücre ve kan bağışında bulunmak istediklerini söyleyen Ak Parti Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir, "Bütün teşkilatımızla birlikte Ahmet kardeşimize ve diğer uygun donör bekleyen hastalara bir umut olabilir miyiz diye bugün buradayız. Ahmet Adana'da kemoterapi görüyormuş biz de bütün Ak Parti ailesi olarak bir faydamız olur mu diye bugün kök hücre bağışında bulunmak istedik.İnşallah bir umut oluruz" dedi.

İlik nakli bekleyen ancak uygun donör hala bulunamayan 15 yaşındaki Ahmet Arif Yumurta'nın babası Atilla Yumurta da stant alanındaydı. Atila Yumurta yaptığı açıklamada kan tahlillerinin sayısının arttırılması gerektiğine değindi. Yumurta, "Laboratuvar ortamları yetersiz konumda.Yeterli hale getirilmesi gerek.Günlük Bin kişinin kan tahlili yapılabiliyormuş laboratuvarlarda bu sayının arttırılmasını isterim.Sadece Ahmet için değil bütün lösemili çocuklarımız için istiyorum bunu ben" dedi.

Niğdelilerin kök hücre bağışına verdiği desteğe de teşekkür eden Atila Yumurta, "Kemerhisar, Bor şimdi de Niğde'de büyük destek gördük. Herkese çok teşekkür ediyoruz.18- 50 yaş arasındaki bütün sağlıklı bireyler kök hücre bağışında bulunsunlar" dedi.