Niğde'nin Bor ilçesinde mahalleye bırakılan tabut polisi harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Başpınar Mahallesinde kaldırım üzerine bırakılan tabutu gören vatandaşlar polisi aradı. Polis, tabutun bulunduğu yere gelerek çalışma yaptı. Yapılan araştırmada tabutun Almanya'da ölen bir kişiye ait olduğu, belediye cenaze işleri ekiplerinin iki tabutun cenaze aracına sığmayınca birini bırakıp gittiğini belirlendi.

Unutulan tabut daha sonra ilgili birimlerce mahalleden kaldırıldı.