Mahsur kalan kadın dağcı böyle kurtarıldı

Niğde'de Demirkazık dağında tırmanış sonrası inişe geçerken çığ düşmesi sonucu mahsur kalan dağcılardan kadın dağcı, helikopterle mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Demirkazık Eznevit mevkinde Mustafa Kemal Karakoç ve Hilal İşcan tırmanışa geçti. İddiaya göre, Mustafa Kemal Karakoç'un üzerine tırmanış sırasında çığ düştü. Diğer dağcı hemen 155 jandarma ekiplerine bilgi verdi. Jandarma hemen kriz masası kurarak dağcıların bulunduğu bölgeyi tespit etti. Adana'dan gönderilen askeri helikopter Demirkazık dağ evinde bulunan AKUT, UMKE ve JAK ekiplerini alarak bölgeye indirdi.

Dağda mahsur kalan Hilal İşcan da mahsur kaldığı yerden askeri helikopterden sarkıtılan halata tutunarak kurtarıldı. İşcan'ın kurtarılış anı saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.

Öte yandan, çığ altında kalan Karakoç'u arama çalışmaları ise devam ediyor.