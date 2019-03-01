İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mal alıp parasını vermeyen 2 kişi yakalandı

Niğde’de farklı illerden mal aldıkları kişilere parasını vermeyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Niğde'de farklı illerden mal aldıkları kişilere parasını vermeyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Adana, Bursa, Yalova, Kayseri ve Konya'da peyzaj, çiçek, bitki, gübre gibi malzemeler alıp parasını ödemeyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişilere yönelik Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Niğde'de düzenledikleri "Vurgun" operasyonuyla K.T. ve D.İ'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk zanlılar, adli kontrol şartıyla salıverildi. Olayın şüphelisi ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari C.K'nin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.