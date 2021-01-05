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Manzarayı bıraktılar çöp topladılar

Niğde’de Yeşilburç Vadisi yürüyüş yolunda yürüyüş yapan bir grup gördüğü manzara sonrası yürüyüşü bırakıp temizlik yaptı.

Niğde'de Yeşilburç Vadisi yürüyüş yolunda yürüyüş yapan bir grup gördüğü manzara sonrası yürüyüşü bırakıp temizlik yaptı.


Niğde'nin son dönemlerde doğasıyla yürüyüş yapanların gözdesi olan Yeşilburç Vadisi yürüyüş yolunda kirlilik artıyor. Yürüyüş yapanlar yiyecek ve içeceklerini çöp kovaları olmasına rağmen yerlere atarak doğayı kirletiyor. Temizlik yapan grup, “Bölgede çöp kovası olmasına rağmen yemek yiyip çöplerini, içerecek şişelerini yeşil alana atanların geride bırakmaları çok kötü bir durum. Lütfen çöplerimizi çöp kovalarına atalım” uyarısında bulundu.


Yürüyüş grubu eldiven giyerek bölgede temizlik yaparak vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

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