'Medeniyetlerin yaşatıldığı şehir Niğde' resim yarışması ödülleri verildi

Niğde Belediyesi'nin düzenlediği 'Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir Niğde' konulu resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

'Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir Niğde adlı resim yarışmasında ödül almaya hak kazanan eserlerden birinciliği elde eden Gülsibel Kamışlı'ya 15 bin liralık, ikinciliği elde eden Elçin Mustafayev”e 12 bin liralık, üçüncülüğü elde eden Tuğba Gülseven'e 8 bin liralık, mansiyon ödülü alan Oğulcan Öz'e 1000 liralık hediye çeki verildi. Niğde Belediyesi Güzel Sanatlar Galerisinde düzenlenen ödül törenine resim yarışmasında dereceye girenler aileleri ile birlikte katıldı. Dereceye giren yarışmacılar böyle bir yarışma düzenlemesinin ve sanata destek verilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Yarışmaya katılan eserlerin, sergi bitiminde daimî olarak sergilenmek üzere Niğde Belediyesi Sanat Koleksiyonuna teslim edilip kayıt altına alınacağı ifade edildi.

Ödül töreninde konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Sanatın her alanında desteklerimiz devam edecektir. Şehrimizi bir sanat ve kültür şehri yapmaya kararlıyız. Önümüzdeki yıllarda ilimizin bir sanat merkezi haline geldiğini hepimiz göreceğiz. Bu yarışma vesilesi ile Niğde'miz çok önemli bir resim koleksiyonuna sahip oldu. Yarışmamıza katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.