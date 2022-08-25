Memur-Sen Niğde İl Temsilcisi: Orhan: "Öğretmenlik kariyer basamakları siyasi polemik konusuna dönüştürülmemeli"

Memur-Sen Niğde İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan; Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Öğretmenlik kariyer basamakları siyasi polemik konusuna dönüştürülmemeli” dedi.

Sürecin sorun üreten aşamalarının mecliste yeniden ele alınması gerektiğini vurgulayan Hasan Orhan; “Siyasilere ve sorumlulara çağrımız, kariyer basamakları uygulaması ve getireceği özlük haklarının sorumsuz, ciddiyetsiz ve tutarsız siyasete, kısır çekişmelere kurban edilmemesidir” dedi. 'Uzman ve Başöğretmenlik hizmet yılına bağlı olsun' talebinin Eğitim-Bir-Sen'in, 'Kamuda kariyer meslek uygulaması sınavla olmaktadır, Millî Eğitim Bakanlığı'nda da öyle olacaktır' yaklaşımının bakanlığın talebi olduğunu, meslek kanunu ve kariyer basamaklarını hayata geçirme iradesinin ise TBMM'nin olduğunu belirten Orhan; “Kanunun yazılı sınav şartı gibi sorunlu görülen alanları TBMM tarafından yeniden ele alınmalıdır. Yetkili sendika olarak toplu sözleşme hakkını kazandığımız tarihten bu yana yapılan bütün toplu sözleşme görüşmelerinde ve kurum idari kurulu başta olmak üzere bütün sosyal diyalog platformlarında ‘Öğretmenlik kariyer basamakları uygulamasının yeniden hayata geçirilmesi; 8 yıllık hizmet süresini tamamlayan öğretmenlerimizin uzman öğretmen, 12 yıllık hizmet süresini tamamlayan öğretmenlerimizin ise başöğretmen unvanını alması' yönündeki talebimizi ısrarla savunup müzakere etmiştik. Nihayetinde Şubat 2022 tarihinde kabul edilen 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla öğretmenlik kariyer basamakları yeniden eğitim sistemimize dâhil edildi. 2008 yılındaki Anayasa Mahkemesi kararı ve ardından 2013 yılındaki Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararının doğurduğu olumsuz ve adaletsiz sonuçları telafi edebilecek mahiyette, bütün öğretmenlerin erişimine açık bir kariyer basamakları uygulamasının yeniden hayat bulması yerinde bir adımdır. Fakat kanunda yer alan sınav, mesleki çalışmaların içeriği ve eğitim programlarının niteliği gibi süreçler ne yazık ki subjektif ve adil olmayan sonuçlar üretme ihtimalini barındırmaktadır” şeklinde konuştu.

Kanunun eksik ve hatalı yönlerinin elbette eleştirilmesi, düzeltmeye muhtaç kısımları üzerinde yeniden bir politika belirlemeye çaba gösterilmesi gerektiğini kaydeden Orhan şunları söyledi;

"Vaatlerin ve kulağa hoş gelen süslü söz ve söylemlerin ardından emek ve emekçi düşmanı gerçek yüzleri görünen, yerel yönetimlerde göreve geldikleri yerde sözleşmeli çalışanların iş akdini feshedenlerin, emekçilerin ekmeğiyle uğraşanların karşısında duranlar olarak, doğruları söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Geleceği kaosa sürüklenmek istenen eğitim çalışanlarının hukukunu korumak için var gücümüzle mücadele ettik, etmeyi de sürdürüyoruz. Eğitim-Bir-Sen olarak, sağlıklı ve mantıklı bir tartışma zemininde meslek kanununun geliştirilmesi ve tüm beklentileri karşılayacak bir çerçeveye kavuşturulması için çaba sarf etmeye devam edeceğiz”