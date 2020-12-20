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Memur-Sen'den NÖHÜ Rektörüne ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Niğde İl Başkanı Hasan Orhan ve beraberindeki heyet, Üniversite Rektörü Prof.

Dr. Muhsin Kar'a nezaket ziyaretinde bulundu.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Niğde İl Başkanı Hasan Orhan ve beraberlerindeki heyetin ziyaretleri dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade etti. Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar ayrıca, Üniversitede yürütülen faaliyetler hakkında da Memur-Sen heyetine bilgiler verdi.


Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise ziyaretteki açıklamalarında, misafirperverliği dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar'a teşekkür ederek devam eden çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyaret programı, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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