Mezar taşlarını kırıp kaçtılar

Niğde'nin Bor ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler mezar taşlarını kırarak ortadan kayboldu.

İlçeye bağlı Bayat köyünde meydana gelen olayda, köy mezarlığına gelen ve kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler mezar taşlarını kırdı. Köy muhtarı Kamber Ülke, mezarlıkta bulunan kabirlerin mezarlarının taşlarının kırılarak talan edildiğini ve şikayetçi olacaklarını belirterek, “Köyümün mezarlığında yapılan bu saygısızlığı yapanların bulunarak cezalandırılmasını istiyorum. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyorum" dedi.

Vatandaşlar da duruma tepki gösterirken, jandarma kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.