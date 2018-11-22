MHP Niğde Belediye Başkan Adayı Hakan Er'i tanıttı

Hakan Er için MHP İl Başkanlığı binası önünde aday tanıtım programı düzenlendi. Hakan Er yaptığı konuşmada; “Niğdemde; gençlerimiz işsiz, hizmette muhtaç bir durum var. İktidarın nimetleri ne garipse on yıldır bize uğramadı, verilen sözler yerine getirilmedi. Ben bu mahpus kaderi değiştireyim. Bana bu kutlu yolda hizmeti nasip eyle, benim hep niyetim ve dualarım bu şekilde olmuştur. Benim tek gayem hizmet aşkı bunu bilin, Allah'ın izni ile de bunu sizinle başaracağım” diye konuştu.