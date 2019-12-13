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Midibüsün çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti

Niğde’de işçi midibüsünün çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Niğde'de işçi midibüsünün çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Z.T. yönetimindeki 51 KM 444 plakalı Bor Belediyesine ait servis midibüsü, Niğde-Bor yolu 500 Evler Mahallesi'nde okula gitmek için servis bekleyen lise öğrencisi Nuray Demiralp'e (16) çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, midibüsün altında kalan öğrencinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz öğrencinin Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Otobüs şoförü Z.T. gözaltına alındı.

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