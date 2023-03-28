Milli patates tohumları toprakla buluşuyor

Niğde'de Patates Araştırma Enstitüsünde geliştirilen yerli patates çeşitleri Onaran-2015 ve Levent Bey, çiftçilere satılmaya başlandı.

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, Aktaş beldesindeki yer altı depolarında yaptığı açıklamada, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı enstitüde şu ana kadar 10 yerli patates çeşidinin geliştirildiğini, bunlardan 8'inin özel sektöre devrinin yapıldığını söyledi. Özel sektöre devredilen 2 patates çeşidinin sertifikasyon işlemlerinin tamamlandığını ve tohumluk üretimlerinin yapıldığını belirten Pırlak, şunları söyledi:

"Üreticilerimiz ilgili firmayla temasa geçerek yerli ve milli tohumluklarımızı alıp dikimini gerçekleştirebilir. Onaran-2015 yüksek verimli, geçici bir çeşidimiz. Kabuk rengi sarı, iç rengi krem. Bu çeşidimiz, Türkiye'nin her bölgesinde yetiştirilmeye uygun. Çeşidimizin kuru madde oranı yüzde 18-20, pazarlanabilir yumru sayısı yüzde 90. Yaklaşık 5, 5-6 ton verim veriyor. Diğer çeşidimiz Levent Bey ise orta erkeğinci grubunda yer alıyor. Bu çeşidimizin pazarlanabilir yumru oranı yüzde 94. Kuru madde oranı da yüzde 19-20."

Pırlak, firmalara devredilen diğer çeşitlerin sertifikasyon işlemlerinin ve tohumluk üretimlerinin devam ettiğini aktararak, ilerleyen dönemlerde bu çeşitlerin çiftçilere ulaştırılmasının planladığını ifade etti.

Yerli çeşitler sayesinde tohumluk maliyetlerinin önemli ölçüde düşeceğini vurgulayan Pırlak, "Bir patates çeşidinin ıslahı yaklaşık 12 yıl sürüyor. Tohumluğun süper elit mini yumrudan sertifikalı 1 kademeye kadar geçen süre ise 6 yıl. Bir çeşidi bulduktan çiftçimize ulaşması için 6 yıl sertifikasyon işlemleri yapıyoruz. Şu anda satışı gerçekleştirilen çeşitlerimizin 6 yıllık sertifikasyon işlemleri tamamlandı ve üreticilerimize sunuldu" dedi.

Yerli çeşidin satışını yapan firmanın yönetim kurulu başkanı Kemal Bengi de 5 çeşidin üretim hakkını aldıklarını belirterek, 2'sinin sertifikasyon işlemlerinin bittiğine dikkati çekti.

Ürettikleri tohumlukların çiftçilere satışına başlandığına işaret eden Bengi, "Yerli çeşitlerde senelik yaklaşık 500 ton tohumluk üretimimiz var. Bu her sene ikiye, üçe katlanarak devam ediyor. Daha önce deneme ekimi yapan çiftçilerimiz alıyor ama bu çeşitleri bilmeyen çok fazla çiftçimiz var. Onlara da sizin aracılığınızla duyurmak istiyoruz. Yerli çeşidin ithale göre hiçbir farklı yanı yok, fazlalıkları var. Yani verim, kalite ve depo dayanıklılığı olarak fazlalıkları var" şeklinde konuştu.