İhlas Haber Ajansı

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Motosiklet hırsızı bekçilerden kaçamadı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; park halinde bulunan bir motosikleti çaldığı tespit edilen şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre 27 Nisan tarihinde gece saatlerinde kapalı otoparktan motosikleti çalınan vatandaş durumu polise bildirdi. Ekipler yaptığı araştırmada olayının şüphelisi Ö.O.'yu tespit etti. Ö.O.; aynı gece Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından motosiklet ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Ayrıca 'hırsızlık' suçundan da aranması olduğu belirlenen Ö.O., işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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