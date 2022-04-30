Motosiklet hırsızı bekçilerden kaçamadı

Edinilen bilgiye göre 27 Nisan tarihinde gece saatlerinde kapalı otoparktan motosikleti çalınan vatandaş durumu polise bildirdi. Ekipler yaptığı araştırmada olayının şüphelisi Ö.O.'yu tespit etti. Ö.O.; aynı gece Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından motosiklet ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca 'hırsızlık' suçundan da aranması olduğu belirlenen Ö.O., işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.