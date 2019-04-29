Motosiklet, otomobile çarptı: 1 yaralı

Niğde'de hızla ilerleyen motosiklet, yolda U dönüşü yapan otomobile çarptı.

Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Merkez eski Fertek yolunda meydana geldi.

Yol üzerinde Ş.G. yönetimindeki otomobil U dönüşü yaptığı esnada motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan H.Ü. ve F.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen Ambulanslar tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.