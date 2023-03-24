İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Motosiklet sürücüsü kendisine çarpan otomobilin tavanına düştü

Niğde’de otomobilin motosikletle çarpışması Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedilirken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Niğde'de otomobilin motosikletle çarpışması Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedilirken, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Motosiklet sürücüsü çarpıştığı otomobilin tavanına düştü, bir süre ilerledikten sonra duran otomobil sürücüsü ise çarptığı motosikletliyi otomobilinin üzerinde buldu.


Edinilen bilgiye göre, otomobil ve motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü otomobilin üstüne düşerek yaralandı. Motosiklet sürücüsünün araç üzerinde yattığı anlar KGYS kamerasına yansıdı. Kaza İlhanlı Mahallesi Niğde Terminal İşletmesi önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Otomobil ve motosiklet kavşakta çarpıştıktan sonra motosiklet sürücüsü otomobilin tavanına düşerek bir süre o şekilde ilerledi. Durumu fark ederek otomobilinden inen diğer sürücünün ise çarptığı motosikletliyi arabasında görmesi kameralara yansıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.