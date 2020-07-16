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Motosikletle duvara çarpan genç hayatını kaybetti

Niğde’de 17 yaşındaki genç, motosikletle duvara çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Niğde'de 17 yaşındaki genç, motosikletle duvara çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, kaza Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde meydana geldi. 17 yaşındaki C.G., motosikletle kasaba pazarının içerisinde motosikleti ile seyir halindeyken iddiaya göre frenlerinin tutmaması sonucu duvara çarptı. Ağır yaralanan 17 yaşındaki C.G., olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.

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