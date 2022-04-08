Motosikletle kaçan ev hırsızları JASAT'tan kaçamadı

Niğde’de evden hırsızlık yapan 2 şüpheli JASAT ekipleri tarafından yakalandı.
Niğde'de evden hırsızlık yapan 2 şüpheli JASAT ekipleri tarafından yakalandı.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen faili meçhul olaylarının aydınlatılmasına yönelik jandarma dedektiflerince (JASAT) çalışma başlatıldı. Ekipler, geçtiğimiz 4 Şubat'ta meydana gelen evden hırsızlık olayı şüphelilerini tespit edilerek yakaladı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.