Narkotik uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı: 91 gözaltı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 1 ay içerisinde sokak satıcıları ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 91 kişi de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 15'i adli kontrol olmak üzere 63 kişi de serbest bırakıldı.