İhlas Haber Ajansı

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Narkotikten 3 ayrı yere baskın: 1 gözaltı

Niğde’de Narkotik ekipleri 3 ayrı adrese yaptığı operasyonda 2 kilo 327 gram esrar ele geçirildi.

Niğde'de Narkotik ekipleri 3 ayrı adrese yaptığı operasyonda 2 kilo 327 gram esrar ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Farklı mahallelerde ki 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, evlerde de arama yaptı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Gözaltına alınan 1 kişi emniyete götürüldü.

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