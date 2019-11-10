İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nefes borusuna hap kaçan genç öldü

Niğde’de yuttuğu hap soluk borusuna kaçan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Niğde'de yuttuğu hap soluk borusuna kaçan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde Selami Bayındır (20) rahatsızlığı nedeniyle doktor tarafından yazılan hapı içti. Hap soluk borusuna kaçarak fenalaşan genç, Altunhisar Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Bayındır kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.