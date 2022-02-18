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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektöründen, Niğde ÖHÜ'ye ziyaret

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Semih Aktekin, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Ziyarette açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla Dr. Semih Aktekin'e teşekkür etti. Dr. Semih Aktekin ise misafirperverliği dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu'ya teşekkür ederek yeni görevinin hayırlara vesile olmasını diledi. Rektörlük makamındaki ziyaretin ardından Diş Hekimliği Fakültesine de ziyarette bulunan Dr. Semih Aktekin'e burada, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yağmur Şener'de eşlik ederek fakülte hakkında detaylı bilgiler verdi.


Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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