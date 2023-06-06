Niğde 112 Acil Çağrı Merkezi 3 ayda 61 bin 400 çağrıyı cevapladı

Niğde 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İzzet Gebelek, Niğde'de son 3 aylık süreç içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 61 bin 400 çağrı geldiğini, bu çağrılardan 500'ü AFAD, 23 bini sağlık, bin 300'ü itfaiye, 3 bin 500'ü jandarma, 100'ü orman işletme ve 23 bini emniyet olmak üzere 61 bin çağrıyı cevaplandırdıklarını açıkladı. Ayrıca Müdür Gebelek, Niğde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların mevsimsel olarak değişiklik gösterdiğine de değinirken, çağrı merkezi hattını gereksiz yere meşgul eden 10 kişiye de kişi başı 1.250 TL para cezası uygulandığını söyledi.

İzzet Gebelek, "Vatandaşlarımızdan ricamız, 112 Acil Çağrı Merkezi hatlarımızı gereksiz yere meşgul etmemelerini istiyoruz. Her meşgul edilişinde başka bir hastanın hakkını almış oluyor. Başka vatandaşlarımızın can ve mal kayıplarına yol açabilir” diye konuştu.