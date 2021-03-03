Niğde 2. OSB Kuruluş Protokolü onaylandı

Niğde Belediye Başkanı Özdemir'in bir projesi daha bakanlıktan onay aldı.

Niğde Belediyesi'nin, Konaklı bölgesinde kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi Projesine ilişkin Kuruluş Protokolü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı internet sitesinde de duyurusu yapılan 2. Organize Sanayi Bölgesi kuruluş protokolünün bakanlıkça onaylanarak tüzel kişiliğinin tescil edildiği bildirildi.

Göreve geldiği günden bu yana Niğde için önemli yatırımlara imza atan Belediye Başkanı Emrah Özdemir yeni bir yatırımın daha müjdesini verdi.

Niğde için yatırımların ve şehrin değerine değer katacak projelerin hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Başkan Özdemir;” Seçim döneminde, kapısını çaldığımız, elini sıktığımız, gönlüne girdiğimiz tüm hemşerilerimize sözünü verdiğimiz Niğde 2. OSB'nin kuruluş protokolü imzalandı, tüzel kişilik kazandı. Hamdolsun projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Kurulacak 2. OSB'miz sayesinde şehrimize istihdam ve üretim tedariği açısından çok büyük katkıları olacak. Hizmete alınan Ankara-Niğde Otoyolu ile lojistik anlamda önemi artan şehrimize bu bölge ile yeni yatırımcıları çekmeyi amaçlamaktayız. Desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Niğde'mize, memleketimize, vatandaşlarımıza hayırlı olsun.