Niğde Adalet Sarayı Erişilebilirlek belgesi aldı

Niğde'de ‘Erişilebilirlik Belgesi' alan ilk kurum Niğde Adliyesi oldu.

Niğde Adliyesinde düzenlenen belge törenine Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Koca, Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şube Başkanı Songül Çalışkan ve üyeleri katıldı. Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç konuşmasında; “Amacımız Niğde'yi engelli dostu şehir haline getirmek. Bu yolda bütün birimler olarak çalışıyoruz. Aile müdürlüğümüz bu işin sekretaryasını yapıyor. Erişebilirlik komisyonumuz var. Bu komisyon kamuya açık alanları, otobüsleri ve kamu binalarını belli aralıklarla kontrol ediyor. Eksiklerini tespit ediyor. Bu standartları yakalayan yerlere de erişilebilirlik belgesi veriyor. Niğde'miz de nihayet bu belgeyi verebileceğimiz bir binamız oldu. Niğde Adalet sarayımız kriterleri sağladığı için bu belgeyi almayı hak kazandı” dedi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ise kentte ilk defa bu belgeyi alan kurum olmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi. Dönmez: “Adalete erişim tüm vatandaşlara açısından büyük önem taşımakta ama özellikle engelli vatandaşlarımız açısından bizim için büyük önem arz etmekte. Uzun zamandır arkadaşlarımızın çalışmasıyla devam ediyordu. Bu çalışma nihayete erdi. Engelli vatandaşlarımızın adliyemize dolaysıyla adalete erişimi daha kolay olacak. Teknik fiziki ve yapısal çalışmalar yapıldı. Bundan 1 ay öncede sağlık bakanlığından da bebek dostu kurum belgesi aldık. Yine aynı şekilde Niğde'de ilk olarak engelli erişim kurum belgesi almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.