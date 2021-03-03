Niğde AFAD, risk azaltma planı hazırlıyor

Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda deprem öncesi, anı ve sonrasında yapılaması gerekenlerle ilgili sunum yapan AFAD İl Müdürü Selami Kılıçel, 2021'in Afet Farkındalık Eğitim Yılında Niğde'de eğitimlerle afet bilincini artırmayı hedeflediklerini anlattı.

Kılıçel: “Bu sene içinde üzerimize düşen bütün eğitimleri tamamlayarak kentte afet bilincini artırmayı hedefliyoruz. Niğde AFAD olarak farklı plan ve projelerimiz var. Niğde ile ilgili risk azaltma planları hazırlanıyor. Bununla ilgili önümüzdeki süreçte ayrıntılı bilgi vereceğiz. Kentte şu an itibarıyla 750 AFAD gönüllümüz var. AFAD gönüllü sayımızın artmasını bekliyoruz. Çünkü ne kadar fazla AFAD gönüllüsü olursa afet durumunda bize destek olacak insan sayısı artmış oluyor. AFAD gönüllüsü olmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. İnternet ortamında belli bir eğitim verdikten sonra yüz yüze eğitim programları oluyor. Programları başarıyla tamamlayanlar profesyonel arama kurtarma gönüllüsü olabiliyor" dedi.