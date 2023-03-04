Niğde'nin en işlek caddesi olan Paşakapı caddesinde bazı apartmanların hasarlı olduğu ve yıkım kararı çıkacağı tahmin ediliyor.

Bölgede bulunan vatandaşlarla görüşen Ak Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Çayır Mahallesinde ağır hasarlı binalardan tahliye edilen vatandaşlarla bir araya geldi.

"Niğde Afet Bölgesi ilan edilecek"

Hasarlı binalardan tahliye edilen vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Özdemir ve Milletvekili Ergun açıklamalarda bulundu.

Ağır hasarlı binaların boşaltılması gerektiğini ifade eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Ağır hasarlı binaları boşaltmak zorundayız. Buna da AFAD karar veriyor. Niğde önümüzdeki hafta için yüzde 99 Afet Bölgesi ilan edilecek. Mağdur olan vatandaşlarımıza çağrımdır, en kötü ihtimalle üniversitemizin yurtlarına yerleştiririz. Kimse dışarıda kalmaz. Afet Bölgesi ilan edildiğinde devletimiz maddi yardımlara başlatılacak” dedi.

Ak Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ise ;

"Hasarlı binalara itirazlar yeniden yapılabilir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri yeniden değerlendirme yapıyorlar. Yurtlarda yerimiz boş, deprem bölgesinden gelen 5bin vatandaşımız yurtlarda kalıyor. Kimseyi dışarıda bırakmayız” şeklinde konuştu.