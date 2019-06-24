Niğde Anjiyo Ünitesi 3 bin hastanın Kalp krizine müdahale etti

Niğde'de kalp krizi geçiren vatandaşlar Anjiyo ünitesi olmadığı için Kayseri veya başka illere sevk ediliyordu.

Ancak 2015 yılında kurulan Anjiyo Ünitesi kalp krizi vakalarına müdahale ederek başka illere yapılan sevklerin önüne geçti. Kalp damar tıkanıklığı yanı sıra bacak tıkanıklarına da müdahale edilen hastanede baypas ameliyatları da yapılıyor.

3 bin kalp krizine müdahale edildiğini belirten Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anjiyo Ünitesi Sorumlusu Yrd. Doç. Zafer Elbasan, açıklamasında şunları söyledi: ‘‘Niğde ilimizde büyük bir ihtiyaçtı koroner anjiyografi. Sağlık Bakanlığımızın yapmış olduğu kalp krizi ile gelen vatandaşlarımızın damarlarının açılması ile ilgili Türkiye'nin bütün illerinde bir atılım oldu. Hekimlerimiz özellikle hastamız acil servise kalp krizi ile geldiğinde primer anjiyografi ile damar açma işlemi yapılarak bu hastaların daha kalp yetmezliği gibi daha kötüye gitmesi engellenmiş oldu. Yaklaşık yılda 3 bin hastaya koroner anjiyografi yapılıyor. Bunların yaklaşık yarısına stent takılıyor ve yoğun bakım ünitemizle hastamızı takip ediyoruz. Poliklinik hizmetlerimizde anjiyografiden başka EKG cihazlarımızla bütün hizmetlerimizi yaparak hastamızı başka hastaneye göndermiyoruz. Muayene sırasında Eko ile hastalarımız muayene edilerek her anı takip ediliyor''

Koroner anjiyografi Ünitesi 24 saat nöbette

Ünite 7-24 Nöbetçi Doktorun da bulunduğunu belirten Elbasan açıklamasının devamında şunları söyledi: ‘‘Çok nadir hasta sevk ediyoruz. 24 saat hizmet veren koroner anjiyografi ünitemizde nöbetçi doktor ve personelle görev yapıyor. Gelen hasta 10 dakika kısa bir süre içerisinde anjiyo yapılıp yoğun bakım ünitesine götürüyoruz. Dünya standartlarında 60 dakika gibi bir süre var ancak Niğde'de acile gelen hasta 10 dakika içerisinde damarı açılıyor. Damarın olduğu bölgenin her tarafının filmi çekiliyor. Boyun damarı, bacak damarı, böbrek damarı belki beyine giden damarlarda görülebiliyor tedavi anlamında bacak damar açılımı da burada yapıyoruz. Aynı zamanda kalp pili takımı ile beraber şuana kadar 13 tane baypas ameliyatı da yapabiliyoruz. Aynı gün içerisinde cerrahlarımız riskli hastalarımızı baypasa alabiliyor bu da Niğdeli vatandaşlarımız için büyük bir hizmet'' diye konuştu.