Niğde Barosu resim yarışması düzenledi

Niğde Barosu Çocuk Hakları Komisyonu 'Hukukta Avukatın Yeri' isimli resim yarışması düzenledi.

Niğde Adliyesinde düzenlenen ödül törenine Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Cumhuriyeti Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adalet Komisyonu Başkan Vekili Cem Altunsoy, Bor Kaymakamı Bekir Sıtkı Dağ ve davetliler katıldı. Törende konuşan Baro Başkanı Osman Çimen, çocukların gözünden avukat nasıl görülüyor onu görmek istediklerini baro olarak sosyal sorumluluk projeleri kapsamında projeleri üretmeye devam edeceklerini söyledi. Törende konuşma yapan Vali Şimşek ise; “Hem çocuklarımız sanata teşvik ediliyor hem de hakkımız sanatla buluşmuş oluyor. Bu güzel etkinlik diğer kurum ve kuruluşlara örnek olur” dedi. Konuşmalardan sonra dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Düzenlenen yarışmada dereceye giren 5 öğrenci bisikletle ödüllendirildi. Yarışmada resimler adliyede sergilendi.