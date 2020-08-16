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Niğde Belediye Başkanı Başkan'dan maske, mesafe ve hijyen denetimi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyet Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulunarak, maske, mesafe ve hijyen konusunda esnafları uyardı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak, maske, mesafe ve hijyen konusunda esnafları uyardı.


Başkan Özdemir, tek tek esnafı gezerek hem de maske, mesafe ve hijyen tedbirleri anlattı. Ziyaret kapsamında esnafın dilek ve isteklerini de dinleyen Özdemir, vatandaşla da gönül selamı ile selamlaştı. Korona virüsle mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerinin altını çizen Özdemir, "Ülkemizde ilk görülen vaka sonrasında salgına karşı başlattığımız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Normalleşme süreci sonrasında ülke genelinde artan vaka sayısıyla bir gevşeme yaşanmaması açısından denetimlerimizi gerçekleştiriyor ve sıkı bir şekilde uyarılarda bulunuyoruz. Sağlık Bakanlığımızın başarılı bir şekilde yürüttüğü süreçte bizler de Niğde Belediyesi olarak tedbiri elden bırakmadık. Esnafımızı ziyaret ettik, taleplerini dinledik, bununla birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarını anlatarak, kurallara uyulması ve duyarlı olunması hakkında uyarılarda bulunduk. Tüm esnaflarımıza hayırlı, bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

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