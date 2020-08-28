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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir korona virüse yakalandı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yapılan test sonucu korona virüs testi pozitif çıktı.



Sosyal medya hesabından korona virüs testinin pozitif olduğunu duyuran Belediye Başkanı Özdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Bugün halsizlik şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan COVID-19 testimin sonucu maalesef pozitif çıktı. Şu an durumum gayet iyi. Bir süre ailemle birlikte karantinada olacağım. Bu süreçte dualarınızı eksik etmeyin. Tedbiri elden bırakmayın. Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek duasıyla”

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