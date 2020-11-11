İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir;

Niğde Belediyesi tarafından 11 Kasım Milli ağaçlandırma Günü kapsamında il merkezinde 3 ayrı noktada vatandaşlara fidan dağıtımı etkili düzenleyerek farkındalık oluşturdu.


Niğde belediyesi tarafından düzenlenen fidan dağıtma etkinliğine Niğde valisi Yılmaz Şimşek Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin kar katıldı.


Niğde Ömer Halisdemir meydanında bulunan fidan dağıtımı noktasında vatandaşlara fidan dağıtımı yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir gazetecilere yaptığı açıklamada, “ 11 Kasım Milli ağaçlardırma günü kapsamında bizde Niğde Belediyesi olarak duyarlılık göstermek istedik ve vatandaşlarımıza farkındalık yapmak istedik. İlimizde belirli noktalarda bulunan bilbordların altına fidanlarımız koyduk ve vatandaşlarımız fidanlara daha çabuk erişmelerini sağladık. İlimizde belirli noktalarda bulunan bilbordların altına koyduğumuz fidanlarımızı vatandaşlarımız akşama kadar buradan alabilecekler. İlimizde bugün itibariyle toplam 3 bin fidan dikimi yapılmış olup inşallah yıl boyunca 500 bin fidan dikimi yapılacaktır. Bizde Niğde belediyesi olarak şehir merkezini yeşillendirmek ve ağaçlandırmak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İlimize ve milletimize bu fidanlar bir nefes olsun” dedi.


Herkesin bir dikili ağacı olsun diyerek vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Özdemir; “ Niğdeli hemşerilerime sesleniyorum. Lütfen bu kampanyaya katılın. Her yıl herkesin bir ağacı olsun. Herkes bir ağaç diksin. Evimizin bahçesini, okulumuzun bahçesini, köylerimizi, yollarımızı, sokaklarımızı ağaçlandıralım ve daha yeşil bir Niğde'yi gelecek nesillere bırakalım” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.