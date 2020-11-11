Niğde belediyesi tarafından düzenlenen fidan dağıtma etkinliğine Niğde valisi Yılmaz Şimşek Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin kar katıldı.

Niğde Ömer Halisdemir meydanında bulunan fidan dağıtımı noktasında vatandaşlara fidan dağıtımı yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir gazetecilere yaptığı açıklamada, “ 11 Kasım Milli ağaçlardırma günü kapsamında bizde Niğde Belediyesi olarak duyarlılık göstermek istedik ve vatandaşlarımıza farkındalık yapmak istedik. İlimizde belirli noktalarda bulunan bilbordların altına fidanlarımız koyduk ve vatandaşlarımız fidanlara daha çabuk erişmelerini sağladık. İlimizde belirli noktalarda bulunan bilbordların altına koyduğumuz fidanlarımızı vatandaşlarımız akşama kadar buradan alabilecekler. İlimizde bugün itibariyle toplam 3 bin fidan dikimi yapılmış olup inşallah yıl boyunca 500 bin fidan dikimi yapılacaktır. Bizde Niğde belediyesi olarak şehir merkezini yeşillendirmek ve ağaçlandırmak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İlimize ve milletimize bu fidanlar bir nefes olsun” dedi.

Herkesin bir dikili ağacı olsun diyerek vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Özdemir; “ Niğdeli hemşerilerime sesleniyorum. Lütfen bu kampanyaya katılın. Her yıl herkesin bir ağacı olsun. Herkes bir ağaç diksin. Evimizin bahçesini, okulumuzun bahçesini, köylerimizi, yollarımızı, sokaklarımızı ağaçlandıralım ve daha yeşil bir Niğde'yi gelecek nesillere bırakalım” diye konuştu.