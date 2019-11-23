Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Öğretmenler Gününü Kutladı

Belediye Başkanı Özdemir mesajında; “Başta görevi başında şehit olmuş eğitimcilerimiz olmak üzere, ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Uzun yıllar boyunca öğrencilerini çok büyük bir hassasiyetle, büyük bir fedakârlıkla yetiştirmiş, bugün artık emekli olmuş öğretmenlerimize de, sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Öğretmen, öğrettiğinden ziyade, yetiştiren, eğiten, terbiye eden; öğrencisinin içindeki cevheri sabırla açığa çıkaran ve işleyen kişidir. Bu yönüyle öğretmenler, eğitim öğretim sistemimizin temel yapı taşları, istikbalimizin de mimarlarıdır. Bize rehberlik ettikleri için borcumuzu asla ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. Onların desteğine her zaman minnettar olacağız.Ülkemizin geleceği olan gençlerin eğitimini sağlayan öğretmenlerimiz, bu vesileyle geleceğe de yön vermektedir. Ülkenin kalkınması ve gelişmesine katkı sağlayacak gençlerimizin başarılarında en büyük pay, onları eğiten öğretmenlere aittir. Bu düşüncelerle, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum” dedi.