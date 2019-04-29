Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Ankara temasları

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulunarak Niğde için seçim sürecinde söz verdiği projelerini hayata geçirme yolunda önemli adımlar attı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir Ankara'da ilk ziyaretini, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde AK Parti Milletvekili Yavuz Ergun ve Selim Gültekin beraberinde İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gerçekleştirerek Bakan Soylu'nun Niğde mitinginde dile getirdiği hükümet konağı sözünün görüşülmesinin yanı sıra yatırımlar hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Özdemir, Ankara temaslarında seçim vaatleri arasında yer alan projelerini hayata geçirmek için girişimlerde bulunarak AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz'ü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Sayın Erkan Kandemir'i, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Sayın Prof.Dr. Mehmet Emin Birpınar'ı, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Adana Milletvekilimiz Jülide Sarıeroğlu'nu, AK Parti Genel Sekreteri Ankara Milletvekilimiz Fatih Şahin'i, AK Parti Niğde 22. 25. ve 26. dönem Milletvekili Erdoğan Özegen'i, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'u, Niğde AK Parti Milletvekili Selim Gültekin ile Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nu ise AK Parti Milletvekili Yavuz Ergun ve Selim Gültekin beraberinde ziyaret etti.

Niğdeli hemşerilerine verdiği vaat ve sözleri yerine getirerek, refah seviyesi yüksek, büyük şehir temellerini oluşturmaya başlayan bir Niğde için vakit kaybetmeden gerekli girişimleri sağlayan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir “Şehrimiz hizmetlerin en güzeline layık. Kıymetli hemşerilerimize seçim sürecinde verdiğimiz sözleri yerine getirmek için vakit kaybetmeden gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara temaslarımızda olumlu görüşmeler sağlamış olmanın mutluluğunu yaşıyor vakit kaybetmeden başlatacağımız çalışmalarımızla da bu mutluluğu hemşerilerimizle paylaşmış olacağız” dedi