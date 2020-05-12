Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in Engelliler Haftası mesajı

Başkan Özdemir; “Engelliler Haftası, insanlığımız adına daha fazla düşünmemiz ve insani duygularımızı en fazla hissetmemiz gereken haftalardan biridir. Engelli olmak bir eksiklik değil, mücadele azmi ve başarılarından ders almamızı gerektiren ayrıcalıklı birey olmaktır. Bu bakımdan önemli olan öncelikle zihinlerimizdeki engelleri ortadan kaldırmaktır. Engellilerimizin iş hayatı ve sosyal hayata daha yoğun katılımının sağlanması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, medeni bir toplum olmanın zaruretlerindendir. Engellilik, sadece engelli bireyler ve ailelerinin maruz kaldığı bir sorun olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren toplumsal bir olgudur. Zira toplumdaki her birey hayatın akışı içerisinde birer engelli adayıdır. Bizler bu anlayışla Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek, şehrimizdeki tüm hizmet ve haklardan eşit bir biçimde yararlanmalarını sağlamak, insanlık borcumuzun yanı sıra, medeni toplum ve devlet olmanın da en önemli gereklerindendir. Bu düşüncelerle, Dünya Engelliler Haftası'nın, toplumda engelli vatandaşlarımıza karşı olan hassasiyetin artmasına katkıda bulunmasını temenni eder, tüm engelli vatandaşlarımıza huzur, mutluluk ve başarı dolu günler dilerim” dedi.